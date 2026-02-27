Россиянам перечислили машины, на которые хватит менее 1,1 миллиона рублей
Аналитик Мосеев назвал новые автоомбили, которые можно купить дешевле миллиона. На фоне постоянного роста цен автолюбители вынуждены искать наиболее доступные предложения. Аналитик Олег Мосеев выяснил, что и сейчас можно найти бюджетные варианты новых машин.
При составлении собственного рейтинга он ориентировался на прайс-листы базовых версий автомобилей. Отдельно он выделил модели, которые возможно приобрести с учётом программ господдержки, которые позволяют существенно снизить конечную цену для покупателя.
Лидером рейтинга стал компактный городской электромобиль Eonyx M2. С учётом госсубсидии цена на этот автомобиль — 546 тысяч рублей, а без льготы — 840 тысяч рублей. Базовая версия седана Lada Granta по программе льготного автокредитования (скидка в 169 тысяч рублей) обойдётся покупателю в 840 тысяч рублей.
Легендарный внедорожник Lada Niva Legend с государственной субсидией в размере 215 400 рублей будет стоить 861 400 рублей.Ещё одна модель АвтоВАЗа — Lada Iskra. Для неё размер скидки по программе льготного кредитования составляет 254 400 рублей. В результате стартовая цена на седан снижается до отметки 1 017 600 рублей.
Lada Niva Travel с господдержкой обойдётся минимум в 1 070 400 рублей. Для покупателей без возможности оформить субсидию внедорожник подорожает на 267 600 рублей.
Аналитик отметил, что без учёта льготных программ состав топ-5 самых доступных машин в России несколько меняется. В этом случае на четвёртом месте может оказаться седан Kaiyi E5, стоимость которого стартует от 1 225 000 рублей, а на пятом расположится уже упомянутая Lada Iskra, стоимость которой без учёта субсидий начинается от 1 272 000 рублей.