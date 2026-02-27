Пополнение в семействе: лифтбек Skoda Superb получил новую «начинку»

Более мощная plug-in гибридная установка доступна пятидверке чешской марки в версиях Sportline и Laurin & Klement.

Марка Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, представила актуальный Superb в ноябре 2023 года, на глобальном рынке он появился в 2024-м. Эта модель по-прежнему доступна в кузовах лифтбек и универсал с прибавкой Combi, тогда как родственный Volkswagen Passat B9 на сегодняшний день в Европе предлагается только в виде «сарая».

Напомним, актуальную гамму семейства Superb составляют варианты с бензиновыми и дизельными двигателями (в том числе работающие в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором в составе MHEV-установок), а также с подзаряжаемой гибридной установкой, которая сначала предлагалась только универсалу, а в январе 2025 года стала доступна и для лифтбека.

Теперь линейка станет ещё шире: дело в том, что лифтбеку Skoda Superb теперь положен ещё один вариант «начинки», речь идёт о более мощной plug-in гибридной системе. В её основе лежит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с., работающий в тандеме со 116-сильным электродвигателем и шестиступенчатой коробкой DSG. Совокупная отдача равна 272 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм.

Известно, что в состав новой гибридной системы лифтбека Skoda Superb также входит тяговая батарея ёмкостью 25,7 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге в кампании не раскрыли. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется 7,1 секунды, её максимальная скорость составляет 225 км/ч, а буксировать этот гибрид способен до 2000 кг.

Ещё такому Skoda Superb досталась модернизированная тормозная система: речь идёт об увеличенных вентилируемых задних дисках диаметром 310 мм и толщиной 22 мм (у «младшего» подключаемого гибрида – 300 x 12 мм). Кроме того, охлаждение передних тормозов обеспечивается воздушным каналом под бампером (у «младшей» версии – система охлаждения из моторного отсека через решётку колёсных арок).

Новая «начинка» положена лифтбеку Skoda Superb в версиях Sportline и Laurin & Klement. Кроме того, всем исполнениям пятидверки по-прежнему доступен «младший» подзаряжаемый гибрид. Отметим, совокупная отдача такой установки на базе бензиновой турбочетвёрки 1.5 TSI равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. Дальнобойность при движении только на электротяге с идентичным аккумулятором у такого лифтбека превышает 120 км (по циклу WLTP).

Цены версий Skoda Superb с новой plug-in гибридной установкой уже известны. На домашнем рынке такой лифтбек в исполнении Sportline можно купить за 1 295 000 чешских крон (эквивалентно примерно 4,88 млн рублей по текущему курсу), а стоимость топового варианта Laurin & Klement равна 1 360 000 крон (около 5,13 млн рублей).