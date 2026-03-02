Xiaomi призывают добровольно отозвать 370 тысяч электрокаров SU7

Влиятельное китайское финансовое издание Yicai выступило с призывом к компании Xiaomi объявить добровольный отзыв всей линейки электрических седанов SU7, включая модификацию Ultra. По некоторым данным, речь идет о 370 тысячах электрокаров.

Поводом для критической статьи послужило обнародование официальных результатов экспертизы аварии, которая произошла в городе Чэнду в октябре минувшего года. Установлено, что водитель не смог покинуть салон горящего автомобиля из-за дверных ручек.

В результате ДТП электрокар оказался без электропитания. Поскольку наружные ручки дверей оснащены электроприводом, в обесточенном состоянии они не сработали и не позволили свидетелям происшествия и спасателям оперативно помочь пострадавшему покинуть загоревшуюся машину. В экспертизе подчеркивается, что блокировка автомобиля не была вызвана деформацией кузова или серьезными механическими разрушениями. Ручки отказали именно из-за отсутствия напряжения в бортовой сети.

В публикации отмечается, что в ходе планового обновления модели Xiaomi SU7 производитель предусмотрел установку новых, более безопасных дверных ручек. Глава компании Лэй Цзюнь ранее сообщал о появлении функции механического открытия дверей снаружи. Эксперты издания уверены, что предстоящие изменения конструкции ручек не касаются обладателей уже реализованных SU7. А их, по данным аналитиков, реализовано около 370 тысяч единиц.

Беспокойство о безопасности сотен тысяч владельцев модели стало причиной призыва о добровольном объявлении сервисной кампании с целью устранения выявленных рисков. Эксперты издания отмечают, что никакого репутационного урона бренду из-за отзыва не будет. Напротив, это покажет высокую степень ответственности перед клиентами.

