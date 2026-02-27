Geely готовится запустить в продажу купеобразный кроссовер Atlas REV

Под материнской маркой Geely решено продавать гибридную версию непопулярного паркетника Livan, который бывает только в виде электрокара. От исходного кросса новая модификация также отличается оформлением салона.

Этот купеобразный паркетник компания Geely анонсировала в начале февраля. Модель назвали Boyue REV, то есть в Китае она пополнила SUV-семейство, которое прежде включало «просто» Boyue (у нас это дореформенный Cityray) и более крупную пятидверку Boyue L (в России дорестайлинговый SUV представлен как Atlas). Так вот недавно Geely опубликовала несколько дополнительных изображений и проморолик кросс-купе.

Совершенно новой разработкой пятидверка не является. Под брендом Geely в Поднебесной будут продавать гибридную версию электрокросса Livan 7, который стартовал в 2023 году. Марка Livan, напомним, была создана на руинах компании Lifan, ныне она входит в холдинг Geely Auto. На родине этот бренд раскрутить так и не удалось, купеобразная электрическая «семерка» там спросом тоже не пользуется. Очевидно, именно поэтому фирма Geely решила присвоить собственную эмблему модернизированной версии.

Кстати, под материнской маркой паркетник сертифицировали еще в прошлом году, причем тогда у него было несколько названий – в том числе, Haoyue R7. То есть купеобразный кросс мог бы стать «братом» Geely Haoyue (в России –Okavango), но в итоге выбрали более популярное семейство Boyue.

Внешне гибрид Geely Boyue REV от электрического Livan 7 практически ничем не отличается, не считая, конечно, эмблем и шильдиков. Ну и еще Boyue/Atlas REV пиарят только с традиционными ручками дверей, хотя в сертификате для него были заявлены еще и выдвижные ручки (такие положены и дорогим версиям «электрички» Livan).

Несмотря на общий дизайн экстерьера по габаритам гибридный и электрический паркетник полностью не совпадают. Длина и колесная база Geely Boyue REV составляют 4680 и 2778 мм против 4690 и 2775 мм у Livan 7. Ширина и высота одинаковые – 1892 и 1650 мм.

Интерьер для гибрида слегка переделали. В дверях заменили ручки, также иначе оформлены центральные дефлекторы обдува, а на тоннеле появились шайба, ряд кнопок и пара неприкрытых подстаканников. Как и электрокар, гибридный Geely Boyue REV еще имеет виртуальную приборку, мультимедиа-систему с крупным планшетом и площадку для беспроводной зарядки. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

В сертификате для Geely Boyue REV заявлен работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.). Характеристики электромотора и батареи пока неизвестны. При этом в Geely сообщили о том, что только на электротяге кросс-купе проедет 375 км (видимо, по циклу CLTC), а суммарный запас хода составляет 1525 км.

Полноценную премьеру гибридного кроссовера Geely Boyue REV проведут в ближайшее время.