BMW отзывает сотни тысяч автомобилей

Немецкий концерн BMW отзывает более 300 тысяч автомобилей в связи с повышенным риском возгорания.

Об этом пишет Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта Германии.

«Автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 337 374 автомобиля из-за угрозы возгорания», - отмечается в материале. В Германии будут отозваны 29 441 авто.

Меры касаются моделей i5 и i7, 5-й и 7-й серии и M5, которые были выпущены в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025-го.

Ранее стало известно, что компания Ford отзовет более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок в системе парковки.