Bentley представила особую Bentayga

Британский автопроизводитель Bentley выпустил в Японии лимитированную серию роскошного внедорожника, вдохновленную свадебными традициями.

Всего будет создано десять экземпляров роскошных Something Blue Collection, и несколько автомобилей уже нашли своих владельцев.

Спецверсия Bentayga получила название в честь викторианского свадебного обычая Something Four, снискавшего популярность в Японии. Он требует от невесты иметь при себе что-то старое, новое, взятое взаймы и обязательно голубое. Дизайнеры из ателье Mulliner обыграли эту традицию с утонченной сдержанностью, избегая откровенно тематических решений.

Кузов автомобиля окрашен в металлический белый оттенок Ice, который при определенном освещении отливает едва уловимым голубым. Эта же цветовая гамма поддерживается 22-дюймовыми колесными дисками и тормозными суппортами в тон кузову. В салоне синий присутствует в виде изящной вышивки на спинках кресел и миниатюрных цветочных узоров на приборной панели, в то время как основное пространство отделано кожей льняных и графитово-серых тонов.

Презентация новинки состоялась в элитном токийском торговом центре Ooyane Plaza.

Стоимость Bentayga Something Blue Collection стартует с 34 млн иен (около 220 тыс. долларов, или 17 млн рублей). Оснащение автомобиля осталось неизменным: под капотом установлен 4,0-литровый турбированный V8 мощностью 542 л.с., позволяющий тяжелому кроссоверу разгоняться до сотни всего за 4,5 секунды.