Прототип Toyota для WRC 2027 намекает на возвращение GR Celica

В Португалии в ходе испытаний был замечен скрытый камуфляжем прототип от Toyota Gazoo Racing, который, по данным зарубежных изданий, представляет собой автомобиль для чемпионата мира по ралли WRC 2027 и может предвещать появление новой дорожной версии GR Celica. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Toyota

На фотографиях и видео видно двухдверное купе в фирменном камуфляже Gazoo Racing, отличающееся от GR Yaris более длинным кузовом и силуэтом, характерным для компактного спортивного купе. Крупные воздухозаборники и вентиляционные отверстия на капоте свидетельствуют об усиленном охлаждении, что типично для раллийных автомобилей.

Регламент WRC 2027 сохранит 1,6-литровый турбированный двигатель для гоночных версий, но дорожная Celica может получить другую конфигурацию, включая центральное расположение мотора и полный привод. Ожидается, что она оснастится новым 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью свыше 400 лошадиных сил и крутящим моментом около 550 Нм, без использования электрификации.

В качестве трансмиссии предусмотрены шестиступенчатая механическая и восьмиступенчатая автоматическая коробки передач, а кузов будет включать облегченные элементы из углепластика. Премьера GR Celica может пройти на Токийском автосалоне в 2027 году, с началом продаж в 2028-м, что может повлиять на развитие других спортивных моделей Toyota в последующие годы.