Xiaomi обновила электрокар SU7 с механическими дверными ручками

Компания Xiaomi представила усовершенствованную версию своего электрокара SU7, уделив особое внимание механизмам безопасности дверей перед грядущим запуском модели в продажу. Обновлённый седан оснастили ручными наружными дверными ручками, которые позволяют открывать их механически, в отличие от предыдущей системы с микропереключателем в замке. Кроме того, под задними сиденьями установлен автономный резервный источник питания для дверных замков, обеспечивающий их работу даже при отказе основного аккумулятора, что ранее применялось в модели YU7. Эти модификации обусловлены новым китайским национальным стандартом, который с 1 января 2027 года обязывает все автомобили в стране иметь механические ручки для экстренного открытия изнутри и снаружи, что может усилить доверие к бренду и повысить конкурентоспособность SU7 на рынке электромобилей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Презентация состоялась в ходе прямой трансляции с автозавода, где основное внимание было сосредоточено на доработках безопасности. Внедрение механических решений позволяет Xiaomi заблаговременно адаптироваться к ужесточающимся нормативным требованиям, что может позитивно сказаться на восприятии модели потребителями. Такие шаги демонстрируют стремление компании укрепить свои позиции в быстрорастущем сегменте электрического транспорта, обеспечивая соответствие будущим стандартам.