Audi представила мощный дизель для Q3: 193 л.с. и разгон за 7,5 секунды

Немецкий автопроизводитель Audi представил обновлённую версию своих компактных кроссоверов Q3 и Q3 Sportback, оснащённую дизельным двигателем мощностью 193 лошадиные силы. Этот вариант с полным приводом quattro и семиступенчатой роботизированной трансмиссией S tronic ориентирован на водителей, которые часто преодолевают большие расстояния и ценят динамичные характеристики. Разгон до сотни километров в час занимает 7,5 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч, что заметно превосходит менее мощную 150-сильную версию, у которой эти показатели составляли 9,2 секунды и меньшую скорость. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Моя Москва.онлайн

Двухлитровый турбодизель выдаёт 400 Нм крутящего момента, обеспечивая уверенную тягу и управляемость. Расход топлива по циклу WLTP составляет от 6,3 до 6,8 литров на сто километров, что примерно на 0,8 литра выше, чем у предыдущей модели с меньшей мощностью. Такие характеристики делают новинку привлекательной для тех, кто ищет баланс между производительностью и экономичностью в премиальном сегменте.

Появление этой версии закрывает пробел в линейке Q3, усиливая её позиции на рынке компактных внедорожников.

Продажи планируется начать летом, а цена может быть примерно на пять тысяч евро выше, чем у варианта с двигателем на 150 л.с., что указывает на ориентацию на более требовательных покупателей. Это расширение гаммы произошло почти через год после старта продаж обновлённых моделей, демонстрируя стратегию Audi по предложению разнообразных вариантов для разных потребностей клиентов.