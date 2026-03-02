Стало известно, когда выйдет полноприводный Dacia Spacer

Новый универсал Dacia, предположительно названный Spacer, приближается к завершению испытаний, причём шпионские снимки подтвердили наличие полноприводной модификации, что является ключевой особенностью модели. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© соцсети

Прототип тестировался совместно с Dacia Duster 4x4, что указывает на использование общей технической платформы. Силовая установка включает 1,2-литровый турбированный двигатель TCe и 48-вольтовую мягкую гибридную систему, обеспечивая суммарную мощность около 150 лошадиных сил. Полный привод реализуется через электромотор на задней оси, который питается от батареи ёмкостью 0,84 кВт·ч.

Двигатель внутреннего сгорания работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, а задний электромотор оснащён собственной двухступенчатой трансмиссией. Электрификация позволит модели получить экологический статус ECO и, возможно, версию с поддержкой газобаллонного оборудования. Официальная премьера запланирована на вторую половину 2026 года.

Выход Spacer 4x4 позволит Dacia занять нишу практичных универсалов с внедорожными возможностями, создав конкуренцию таким моделям, как Skoda Octavia Combi, за счёт предложения более доступной альтернативы с расширенными характеристиками для езды вне асфальта.