Китай заставляет автопилоты думать, как человек

Разработка первых в стране обязательных правил для беспилотных автомобилей завершена, сообщило издание CarNewsChina со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий КНР. Эти нормы, которые начнут действовать с 1 июля 2027 года, фактически поднимут планку для систем так называемого условного автономного вождения.

Согласно проекту документа, опубликованному 12 февраля 2026-го, машины уровня L3 должны будут приблизиться по своим возможностям к уровню L4. Если водитель вдруг не отреагирует на запрос системы взять управление на себя, автопилоту придется самому искать выход.

Новый стандарт обяжет его уметь безопасно перестраиваться и парковаться так, чтобы не мешать другим – например, если человек за рулем внезапно потерял сознание. По сути, автомобиль получит инструкцию действовать в критической ситуации максимально разумно, снижая риски до минимума.

Еще одно жесткое требование – установка специального регистратора данных, этакого «черного ящика» для машин. Такая система, уже стандартизированная в Китае с января 2026 года, будет фиксировать все ключевые параметры работы автопилота.

Производителям дадут чуть больше года, 13 месяцев, чтобы привести всю выпускаемую продукцию в соответствие с новыми правилами. После этого продажа автомобилей, которые им не отвечают, окажется под запретом.

Любопытно, что китайские инициативы появляются на фоне общей мировой тенденции. Многие глобальные автобренды, наоборот, сворачивают или упрощают разработки сложных систем автономного вождения – во многом из-за их запредельной стоимости и сомнений в том, что обычные покупатели действительно в них нуждаются.

