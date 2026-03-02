Mansory создал двухдверный Mercedes-Benz G-Class

Автомобиль получил название Gronos Coupe EVO C. Как пишет Carscoops, этот проект сложно назвать практичным. Инженеры превратили утилитарный "кубик", который в 2025 году установил рекорд продаж, в игрушку для тех, кто хочет выделиться любой ценой.

© Motor.ru

Главная странность кроется в названии: это двухдверное "купе", причем с задними дверями, открывающимися против хода. Доступ на задние сиденья стал настолько неудобным, насколько можно себе представить.

Внешность автомобиля получилась максимально агрессивной. Карбоном отделаны передний бампер, решетка радиатора и капот, расширители колесных арок, задний диффузор и спойлер на крыше.

Салон полностью перешит мягкой белой кожей с черной контрастной прострочкой. Разумеется, и здесь нашлось место для вставок из карбона.

О технических характеристиках и стоимости машины создатели традиционно умалчивают. Однако, судя по предыдущим работам Mansory, можно ожидать, что мощность стандартного V8 будет значительно увеличена. Не будет сюрпризом, если отдача превысит 900 л.с.

© Mansory