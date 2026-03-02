Tesla сдвинула сроки: Cybertruck All-Wheel-Drive теперь ждать до 2027 года

Очередь на новую версию электрического пикапа Cybertruck от Tesla снова увеличилась, поскольку компания в очередной раз скорректировала график поставок для модели All-Wheel-Drive. Согласно данным на официальном сайте, клиенты, оформляющие заказ сейчас, смогут получить автомобиль только в апреле 2027 года, что означает дополнительную задержку в несколько месяцев по сравнению с предыдущим переносом на начало осени. При этом те, кто уже оформил заказ ранее, по-прежнему ожидают начала отгрузок в ближайшие летние месяцы, а новые покупатели автоматически присоединяются к очереди с поставкой в следующем году. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Tesla

Стоимость этой версии составляет 59 990 долларов, но с 1 марта цена будет повышена. Комплектация включает двухмоторный полный привод с запасом хода около 523 километров, электропривод крышки грузового отсека, розетки на 120 и 240 вольт в кузове, систему Powershare, адаптивную подвеску на пневматических элементах, рулевое управление по проводам и полноуправляемое шасси. Грузоподъемность при буксировке достигает 3 400 килограммов, а также предусмотрен передний багажник с электроприводом.

Причины очередного переноса сроков могут быть связаны либо с производственными ограничениями, либо с высоким спросом на рынке США, где электрические пикапы продолжают вызывать значительный интерес. Ранее стало известно, что Tesla может представить новый продукт Cybercab в Берлине, что подчеркивает активность компании в развитии линейки электромобилей.