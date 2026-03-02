Renault обновляет Megane E-Tech Electric с запасом хода свыше 480 км

Весной этого года Renault планирует обновить электрическую версию модели Megane, которая войдет в число четырех новинок бренда, запускаемых на британский рынок в течение ближайшего года. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Renault

Сейчас автомобиль Megane E-Tech Electric, выпускаемый с 2022 года, оборудован батареей на 60 кВт-ч типа NMC, обеспечивающей запас хода до 459 километров. В рамках модернизации машина получит новые аккумуляторы, основанные на литий-железо-фосфатных ячейках, которые уже используются компанией в Европе.

Renault намерена применить технологию «cell-to-pack», позволяющую разместить больше элементов в том же объеме благодаря отказу от модульной структуры. Это должно увеличить дальность хода, и ожидается, что обновленный Megane сможет преодолевать свыше 480 километров.

Помимо технических изменений, модель получит и внешние доработки, призванные подчеркнуть ее спортивный характер. Производитель добавит более агрессивный передний бампер и задний диффузор, укрепляя позиции Renault в сегменте электромобилей.