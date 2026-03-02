В Кыргызстан ввезут беспошлинно 15 тысяч электромобилей до конца года

15 тысяч электромобилей ввезут беспошлинно в этом году в Кыргызстан. Таким образом государство стимулирует переход страны на экологичный транспорт, передает «МИР 24.

Одно из ключевых направлений зеленой энергетики в Кыргызстане — развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. В республике запущена совместная инициатива государства и бизнеса по расширению сети электрозаправок. Одна из ключевых задач — упростить процесс получения разрешений на установку зарядных станций по всей стране. В этом государству помогает Азиатский банк развития. «Благодаря мобильным гидроэнергетическим ресурсам у страны есть преимущество в переходе к более чистой энергетике. Электрификация транспорта — это не только вопрос климата, но и путь снижения зависимости от импортного топлива для укрепления энергетической безопасности, — отметил страновой директор Азиатского банка развития Чжен Ву.

«Фонд зеленого финансирования рассматривает электромобильность как одно из ключевых направлений применения инструментов зеленого финансирования. Уже сегодня банковский сектор активно предоставляет банковские кредиты. Наибольшую долю в их структуре занимают именно проекты с приобретением электромобилей.

Сегодня на одну зарядную станцию в Кыргызстане приходится около 60 электромобилей. Для сравнения, в Китае этот показатель почти в десять раз ниже. Еще одна цель — повысить долю электромобилей до 5% в течение трех лет. Пока их количество не превышает 1% от общего автопарка.