Перечислены самые перспективные автоновинки 2026 года в России

Возрожденная «Волга» и Lada Azimut вошли в тройку самых интересных новинок российского рынка. Соответствующий опрос проводило агентство"Автостат" в период с 23 по 25 февраля 2026 года, сообщил глава фирмы Сергей Целиков. Опрошенная аудитория на 80% состоит из представителей автоиндустрии и автобизнеса.

© Motor.ru

Возглавил рейтинг самых интересных и перспективных новинок российского авторынка 2026 года электромобиль Umo 5, сборка которого стартовала на заводе «Москвич». За модель, созданную на базе китайского GAC Aion Y, отдали голоса 23% респондентов.

Пока вся первая партия Umo 5 по цене от 2,5 млн рублей ушла в корпоративные таксопарки, а вопрос продаж частным клиентам остается открытым, отметил Целиков.

В тройку лидеров также вошли возрожденная «Волга» (18%) с моделями K40, K50 и C50 и новая Lada Azimut (14%).

При этом громкий проект отечественного электрокара «Атом» набрал лишь 3% голосов, уступив даже новичку Tenet Plus (7%).

Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.