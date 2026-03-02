Немецкое ателье Manhart представило BMW XM с мощностью 900 л.с.

Немецкое ателье Manhart представило экстремальную модификацию гибридного кроссовера BMW XM, выпускаемого на американском заводе в Спартанберге с 2022 года. Проект MHXM 900 основан на версии подразделения M и получил значительные доработки внешности и силовой установки, достигнув мощности в 900 метрических лошадиных сил, что существенно превышает показатели серийного BMW XM Label Red с 738 л.с. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© BMW

Гибридная установка на базе 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом была модернизирована блоком управления MHtronik и новой выхлопной системой, что позволило увеличить крутящий момент до 1200 Нм. Для выхлопа предлагаются два варианта: собственная система из нержавеющей стали с регулируемыми клапанами или продукция Akrapovic, а подвеска занижена с помощью пружин H&R.

Внешние изменения включают карбоновый обвес с новым капотом, сплиттером, расширенными порогами, диффузором, спойлером на крыше и дополнительным элементом под задним стеклом. Кроссовер оснащён колёсами размером 24 дюйма с шинами 295/30 спереди и 355/25 сзади, что подчёркивает его спортивный характер.

По уровню мощности доработанный XM входит в сегмент, где конкурируют такие модели, как Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue, хотя данные о динамике версии MHXM 900 пока не раскрыты тюнером. Этот проект демонстрирует потенциал для дальнейшего развития высокопроизводительных гибридных автомобилей.