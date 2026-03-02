Nissan обновил свой самый дешевый седан Versa

Премьера автомобиля состоялась вслед за стартом производства на заводе в Агуаскальентесе (Мексика), сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Седан получил новые светодиодные фары, соединенные глянцевой черной вставкой, и новую более узкую решетку радиатора. Задняя часть также была обновлена. Появились иные фонари с характерной графикой и крупная надпись Versa на крышке багажника. В целом же силуэт кузова, линия крыши и остекление остались прежними.

Техническая начинка, судя по всему, серьезно не изменится. Ожидается, что под капотом останется безнаддувный 1.6-литровый четырехцилиндровый двигатель, который теперь будет работать исключительно в паре с вариатором.

Интерьер официально не показан, но предполагается, что автомобиль может получить обновленную приборную панель с цифровым щитком и современную мультимедийную систему.

Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.