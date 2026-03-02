Xiaomi показала концепт Vision GT для Gran Turismo 7

Xiaomi представила концептуальный суперкар Vision GT, который станет доступен для виртуального вождения в игре Gran Turismo 7 на PlayStation 5. Этот двухдверный автомобиль, созданный в рамках программы Vision Gran Turismo, был неожиданно показан на глобальной презентации серии Xiaomi 17 в преддверии MWC 2026 в Барселоне. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Дизайн Vision GT отличается агрессивным гоночным стилем с низкой посадкой и широким кузовом. Концепт имеет среднемоторную компоновку, двери гильотинного типа, массивное карбоновое антикрыло и выраженные аэродинамические элементы. Задняя часть украшена кольцевыми светодиодными фонарями, создающими характерную световую подпись.

В салоне акцент сделан на цифровых технологиях, включая панорамный дисплей Xiaomi Horizon Display, объединяющий приборную панель и мультимедийную систему. Также заявлена интеграция в экосистему «человек-автомобиль-дом», позволяя отображать данные о здоровье с фирменных смарт-часов Xiaomi прямо на экране автомобиля.

Появление этого концепта подчёркивает амбиции Xiaomi в автомобильном направлении и стремление укрепить имидж технологического бренда в премиальном сегменте. Хотя Vision GT остаётся концептом, его участие в Gran Turismo 7 позволит широкой аудитории познакомиться с дизайнерским видением компании в виртуальном формате.