Volkswagen обновил Taigo для Испании: цены от 24 996 евро и новая гамма

Немецкий автопроизводитель Volkswagen обновил свой компактный кроссовер-купе Taigo для испанского рынка, пересмотрев ценовую политику и упростив линейку комплектаций, чтобы усилить конкуренцию с моделями вроде Renault Arkana. Обновление, представленное как версия 2027 модельного года, сохранило три уровня оснащения: Base, MAS и R-Line, но теперь базовая версия доступна только с двигателем 1.0 TSI мощностью 95 лошадиных сил и механической коробкой передач, стартуя от 24 996 евро. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Средняя комплектация MAS предлагает более мощный вариант 1.0 TSI на 116 л.с., который можно выбрать с механической или роботизированной DSG трансмиссией, а топовая версия R-Line оснащается двигателем 1.5 TSI мощностью 150 л.с. в паре с роботизированной коробкой, достигая максимальной цены в 33 936 евро. Такое упрощение гаммы позволяет бренду сосредоточиться на наиболее популярных конфигурациях, сохраняя привлекательность для покупателей в сегменте доступных SUV-купе в Европе.

Несмотря на изменения в структуре предложений, оснащение Taigo остаётся конкурентоспособным: даже базовая версия включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль и различные системы помощи водителю. Это решение помогает Volkswagen поддерживать актуальность модели на динамичном рынке, где потребители всё чаще ожидают высокого уровня технологий по доступной цене.