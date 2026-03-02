Дрифтер из Тынды лишился BMW из-за свадебных трюков с дымом

Дрифтер Диванов из Тынды лишился BMW из-за свадебных трюков с дымом.

Неприятным образом закончился для уличного дрифтера из Тынды свадебный перфоманс, устроенный им для друга.

Как стало известно в ходе рассмотрения уголовного дела, в октябре прошлого года Диванов М.М. на своем BMW 530i, лишенном госномеров, устроил дрифт на оживленном городском перекрестке. К задним колесам автомобиля были приторочены две дымовые шашки, которые в определенный активировал приятель стритрейсера – таким образом они поздравили друга, на свадьбе у которого проходило гендер-пати, и синий цвет дыма символизировал рождение мальчика.

Мировой судья, рассматривавшая дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации ТС»), отметила, что на перекрестке находилось множество машин, которые оказались заблокированы в результате маневров Диванова. Тот понимал, что может спровоцировать ДТП, но продолжал «представление» около 5 минут.

Вынося приговор, судья учла смягчающие обстоятельства: признание вины, сотрудничество со следствием, привлечение к уголовной ответственности впервые, беременность супруги, благотворительная помощь участникам СВО. Диванов признан виновным – ему назначен штраф в 150 тысяч рублей, а BMW конфискован в пользу государства.