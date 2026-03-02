Toyota начала тесты нового Fortuner с 2,8-литровым дизельным мотором.

В Таиланде на дорогах заметили замаскированный прототип Toyota Fortuner нового поколения, что официально означает старт дорожных испытаний. Нынешняя модель выпускается уже девять лет, так что обновление более чем ожидаемо. Впрочем, инженеры не стали устраивать революцию: внедорожник останется верен проверенной рамной архитектуре, хотя внешность изменится кардинально.

По данным издания Carscoops, спереди машину украсят узкие светодиодные фары и массивный бампер почти квадратной формы. Решётка радиатора, выполненная в сотовом рисунке, опустится ниже – решение, уже опробованное на новом Hilux. Сзади же главным изменением станет полностью перепроектированная дверь багажного отсека.

Интерьер пока скрыт от глаз, но логично ожидать серьёзной унификации с салоном нового Land Cruiser Prado. Трёхрядная семиместная компоновка сохранится. На центральной консоли появятся два крупных дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый и современный комплекс систем помощи водителю. Причём, что важно для многих поклонников жанра, для управления ключевыми функциями инженеры оставят привычные физические кнопки, а не перенесут всё на сенсор.

В основе новинки лежит усиленная версия надёжной рамной платформы IMV. Под капотом, судя по всему, останется знакомый 2,8-литровый турбодизельный двигатель, но теперь с «мягкой» гибридной системой на 48 вольт. Эта силовая установка развивает 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента. Покупателям, как и прежде, будет предложен выбор между задним приводом и полным приводом с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей.

В отличие от пикапа Hilux, электрическая версия Fortuner в планах не значится. Просто потому, что его основная аудитория в развивающихся странах по-прежнему ставит на первое место дальность хода и простоту обслуживания, а не экологические тренды. Официальную презентацию новинки ждут ближе к концу текущего года. Первым рынком сбыта станет Таиланд, а затем модель появится в других странах Юго-Восточной Азии и в Индии.

Однако география продаж этой модели даже сократится. На рынок Австралии Fortuner нового поколения не вернётся – там Toyota сделала ставку на новый Land Cruiser Prado. В США и Европе его нишу традиционно занимают модели 4Runner и Land Cruiser 250 соответственно. Таким образом, обновлённый рамник станет ключевым игроком в борьбе за покупателя в регионах со сложными дорожными условиями, где его главными соперниками останутся Ford Everest и Mitsubishi Pajero Sport.