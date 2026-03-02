В РФ сняли с хранения и выставили на продажу новый ВАЗ-2115

Как выяснила "Российская газета", в Омске выставили на продажу ВАЗ-2115 в состоянии "как с завода". За автомобиль, который проехал 11 тысяч км, просят не так и много - 555 тысяч рублей.

© Российская Газета

"Один собственник, выезжал только летом, очень редкая и аккуратная эксплуатация.

В машине запах нового ВАЗа, сделан сразу при покупке антикор днища и арок, рыжиков нет. Автомобиль эксплуатировался в районе Омской области, солей и прочего не видел. Дедушка хранил в сухом гараже", - говорится в сообщении.

Судя по фото, седан действительно в отличном состоянии.

Под капотом у "Самары" двигатель 1,6 литра, который выдает 81 л.с. Коробка - механика.

Ранее "РГ" сообщала, что в РФ продают редкую Lada с роторным мотором.