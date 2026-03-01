Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей

Американский автогигант Ford объявил об одном из крупнейших в своей истории отзывов, который коснется почти 4,4 миллиона машин.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема кроется в программном обеспечении. На деле сбой может нарушить работу задних фонарей и поворотников, а также повлиять на функционирование тормозов у прицепов. Все это, по мнению регулятора, не только не соответствует федеральным стандартам, но и создает реальную угрозу на дороге – автомобиль становится менее заметным для окружающих. Под раздачу попали ключевые для компании модели.

Речь идет о пикапах F-150, выпущенных с 2021 по 2026 год, а также о внедорожниках Expedition и более компактных пикапах Ranger и Maverick. Ford уже пообещал выпустить бесплатное обновление, которое должно исправить программную ошибку. Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.