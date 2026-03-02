Названы шесть нововведений, которые ждут российских водителей в марте

Этой весной россиян ждут нашумевший закон о локализации такси, новые форматы обучения в автошколах, распродажа дилерских стоков, а также рыночный дебют электрокара Umo. А из не самых приятных новостей — подорожание шиномонтажа и повышение тарифов за проезд по платным дорогам. Подробности — в материале журнала Motor.

Введение закона о локализации такси

С 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. С этого момента для пассажирских перевозок может использоваться только техника, отвечающая одному из трёх критериев.

Среди них, автомобиль должен быть выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года или с разрешением от правительства России, если СПИК подписан позже. Уровень локализации при этом должен соответствовать 3200 баллам.

Система может показаться сложной, но суть этой реформы — сделать так, чтобы россиян возили машины отечественного производства, пускай даже просто собранные на территории страны.

Ранее Минпромторг публиковал предварительный список таких моделей. В него вошли: Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend, Lada Aura, Lada Largus; УАЗ «Патриот», УАЗ «Хантер»; Sollers SP7; Evolute i-Pro, Evolute i-Joy, Evolute i-Sky, Evolute i-Jet, Evolute i-Space; Voyah Voyah Free, Voyah Dream, Voyah Passion; «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6», «Москвич 8».

«Живая» премьера электрокара Umo 5

Финальный перечень автомобилей для такси будет расширен. Как минимум потому, что компании «ЭМ Рус» и «Яндекс Электро» запустили на автозаводе «Москвич» производство электрокаров Umo 5.

Предполагается, что главным покупателем локализованных хэтчбеков станут именно таксисты. Обещано, что электромобиль, созданный на платформе GAC Aion Y Plus, сможет проезжать на одной зарядке 400−420 км.

Событием марта станет отгрузка таксомоторным компаниям первых 100 таких автомобилей. А общий годовой план — 4000 машин по цене около 2,5 млн рублей.

Дистанционное обучение курсантов автошкол

С 1 марта курсанты автошкол смогут дистанционно проходить теоретический курс Правил дорожного движения. Формально «дистант» был введён ещё раньше, а теперь его закрепили законодательно.

Одновременно вырастет количество часов практического вождения (для легковых автомобилей — с 38 до 42), а право обучать водителей получат таксопарки и автокомбинаты.

Число учебных программ сократится до 47 против нынешних 62, а в самих курсах появятся новые темы: например, устройство системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Новые тарифы на платный проезд

Сразу несколько источников заявили, что оператор платных трасс «Автодор» изменит тарифы. Проезд по М-11 «Нева» и М-12 «Восток» подорожает на 10−15%, по ЦКАД — на 5%, по М-4 «Дон» — на 10%, а по остальным — в среднем на 10%.

Впрочем, как показывает опыт Motor, в государственной компании предпочитают менять тарифы не первого числа, а ближе к концу месяца, поэтому точные цифры могут появиться позже.

Ранее глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко отмечал, что вопрос повышения стоимости проезда будет рассмотрен, а главным фактором обновления ценников назвал инфляцию.

Распродажа дилерских стоков

По данным на конец февраля, на складах дилеров и дистрибьюторов скопилось более 130 тысяч новых автомобилей. Это совсем небольшой запас, большую часть которого вполне реально распродать до конца марта.

Так, в прошлом году за первый месяц весны россияне купили 79 822 новых машины. Сейчас, учитывая общее падение продаж, результат будет скромнее, но, по оценке журнала Motor, своих владельцев найдут около 70 тысяч штук.

Из этих 130 тысяч лишь малая часть — экземпляры 2026 года. При этом модели 2025, 2024 или даже 2023 года выпуска можно купить, получив солидные скидки. Чем редакция журнала Motor рекомендует воспользоваться.

© Gislaved

Подорожание шиномонтажа

Весной 2026 года российских автовладельцев ждёт неприятный сюрприз: сезонный шиномонтаж подорожает на 10−15% по сравнению с прошлым годом. Сам сезон смены покрышек, как правило, начинается в марте.

Причинами изменения цен участники рынка называют нехватку специалистов, увеличение затрат, обновление оборудования, дорожающую аренду и даже сокращение числа мастерских из-за активной жилой застройки.

Что касается шин, то вполне традиционное в недалёком прошлом весеннее обновление прайс-листов больше неактуально: маркетплейсы позволяют автомобилистам находить наиболее доступные варианты в любое время.