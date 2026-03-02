«Москвич» открывает эру российских электрокаров.

На автозаводе «Москвич» дан старт производству инновационных электромобилей и гибридных авто под новым брендом UMO (Urban City Mobile), созданным компанией EVM. Это знаменательное событие, ознаменованное присутствием мэра Москвы Сергея Собянина и первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, открывает новую главу в отечественном автопроме.

Модели UMO, в первую очередь электрический кроссовер UMO 5, отличаются полной адаптацией к суровым российским условиям и оснащены передовым голосовым искусственным интеллектом для управления. Это не просто транспорт, а умные помощники на колесах, готовые к любым вызовам.

Первая партия из ста электрокаров UMO отправится в автопарки «Яндекса», что подчеркивает растущую востребованность экологически чистого транспорта в сфере такси. Амбициозные планы на 2026 год предусматривают выпуск трех тысяч электромобилей UMO, подтверждая стремление к масштабированию производства.

Денис Мантуров отметил, что запуск этого перспективного проекта стал возможен благодаря слаженной работе бизнеса, государства и столичной мэрии, демонстрируя успешную синергию всех сторон.