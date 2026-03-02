Mitsubishi зарегистрировал в РФ права на один из самых популярных кроссоверов

Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ASX.

Компания Mitsubishi официально закрепила за собой права на использование бренда ASX в России. По данным сервиса Rusprofile, японский автопроизводитель оформил соответствующий товарный знак в Роспатенте ещё 24 февраля.

Регистрация действительна до апреля 2035 года и распространяется на автомобили и запчасти. ASX – это компактный кроссовер, впервые представленный миру в 2010 году. Его полное название расшифровывается как Active Sport X-over, а технически модель роднит с более крупным Outlander общая платформа, колёсная база и конструкция подвески.

Примечательно, что этот шаг сделан на фоне полного прекращения Mitsubishi поставок и производства машин в РФ, что случилось ещё в 2022 году.

До того момента сборка велась на калужском заводе «ПСМА Рус», а для расторжения контракта японской стороне пришлось выплатить почти три миллиарда рублей компенсации. При этом её российское юридическое лицо, ООО «ММС Рус», продолжает работать: по итогам 2024 года его выручка составила 1,5 млрд рублей, а прибыль – 1,2 млрд.