В России водителей стали реже лишать прав.

В России отмечено сокращение числа водителей, лишенных прав, достигнув самого низкого уровня с 2022 года. Эти перемены коснулись десятков тысяч автомобилистов.

В 2025 году дорожная обстановка в стране стала менее строгой к водителям: значительно уменьшилось количество лиц, лишившихся водительского удостоверения. По данным ГИБДД, за прошедший год в России было вынесено около 280 тысяч таких решений, что является трехлетним минимумом. Ранее, в 2022 году, эта цифра составляла свыше 364 тысяч, а в 2023 году — почти 340 тысяч.

Причины снижения могут варьироваться от законодательных изменений до повышения дисциплины среди водителей. Однако, несмотря на положительную тенденцию, общее число нарушений ПДД остается высоким – более 138 миллиардов случаев в 2025 году. Это свидетельствует о том, что культура вождения далека от совершенства.

Наблюдается тенденция к пересмотру судебных решений о лишении прав. Например, Верховный суд отменил решение из-за отсутствия СМС-уведомления, что может стать прецедентом.

Эксперты предполагают, что сокращение числа лишенных прав связано с усилением контроля за процессом вынесения решений и повышением внимательности водителей к своим обязанностям. Возможно, часть нарушителей стали действовать осторожнее.

В целом, российская система контроля за дорожным движением меняется. Водителям следует внимательно относиться к соблюдению правил и новым законодательным тенденциям, поскольку ситуация на дорогах остается напряженной.