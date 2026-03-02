Электрический e-Largus заметили на распределительной площадке в Тольятти.

© За рулем

В Тольятти сфотографировали редкую модификацию Ларгуса – это электрический Lada e-Largus, мелкосерийно собирающийся на площадке «Lada Ижевск».

Lada e-Largus позиционируется как первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Цены на эти машины официально не назывались, по независимым оценкам – около 3 млн рублей. Столько же, к слову, будет стоить Атом с учетом госсубсидии. Что касается e-Ларгуса, на российском сайте lada.ru о нем до сих пор нет информации, но она обнаруживается в англоязычной версии ресурса.

Мощность электромотора e-Largus составляет 163 л.с., литий-ионная батарея на 61 кВтч дает паспортный запас хода в 420 км. Внешне электро-Ларгус отличим по особому дизайну колесных дисков (именно поэтому его легко распознать на первом фото) и шильдикам с названием модификации, а по салону – цифровой приборной панелью, круглым селектором режимов движения, мультимедийкой Яндекс с экраном 8" и оригинальной отделкой салона.