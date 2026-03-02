Hyundai подтвердила намерение выпустить полноценный среднеразмерный пикап.

© За рулем

Компания Hyundai официально заявила о планах по созданию полноценного среднеразмерного пикапа. В отличие от Santa Cruz, эта новинка будет построена на классической раме, что сразу ставит её в один ряд с такими эталонами сегмента, как Ford Ranger и Toyota Tacoma.

По словам Гэвина Дональдсона, операционного директора Hyundai в Австралии, проект уже активно разрабатывается, а его дебют на рынке намечен на 2028 год. Работа идёт совместными усилиями инженерных команд из США и Австралии. Кстати, одно из ключевых стратегических решений – возможный запуск производства прямо в Штатах. Такой ход позволит компании обойти высокие импортные пошлины, которые могут вернуться при администрации Трампа.

Но планы корейского автогиганта, судя по всему, куда шире одного пикапа. На той же рамной архитектуре позже появится и полноценный внедорожник. Причём это будет не перелицованная версия ожидаемого пикапа Kia Tasman, а полностью самостоятельная разработка Hyundai.

Завоевать место под солнцем в этом сегменте будет крайне непросто. Владельцы пикапов – одна из самых лояльных аудиторий, а Toyota Tacoma и вовсе контролирует почти 42% рынка. Однако Hyundai Motor Group явно настроена на масштабное наступление. Вслед за флагманским пикапом от Hyundai собственные рамные модели может представить и Kia.