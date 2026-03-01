Стало известно, какие автомобили сильнее всего подешевели с начала 2026 года

Автоэксперт Шкурыгин назвал 10 моделей авто, которые подешевели сильнее всего. Лидерами снижения в январе 2026 года стали Mercedes-Benz V-Class, Chery Tiggo 4 и Exeed LX. Об этом агентству ТАСС сообщил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

В десятку лидеров по снижению цен также попали: Haval Jolion, Mercedes-Benz S-Class, Range Rover, Exeed TXL, Cadillac Escalade, Kia Rio и Geely Coolray.

Как пояснил Шкурыгин, последние 12 месяцев на вторичном рынке наблюдается устойчивое снижение средней стоимости машин. Причина — заметный рост предложения от частных продавцов во всех ценовых категориях при сдержанном спросе.

«Однако, январь текущего года стал первым месяцем, переломившим тенденцию, и мы вновь увидели небольшой рост средней стоимости подержанного автомобиля», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, какие авто подорожали в России.