JAC JS9 выйдет на российский рынок во втором-третьем квартале 2026 года.

© За рулем

Китайский производитель JAC официально подтвердил планы по выходу на российский рынок рамного внедорожника JS9. Его продажи здесь должны стартовать во втором или третьем квартале 2026 года. Причём эта же модель ляжет в основу автомобиля под брендом Sollers, производство которого на мощностях УАЗа в Ульяновске начнётся уже осенью. Разработчики отдельно отмечают, что российская версия создавалась с оглядкой на местные дорожные и климатические реалии.

Глобальная премьера JAC JS9 состоялась ещё в апреле прошлого года. Автомобиль легко узнать по массивной решётке радиатора, узким светодиодным фарам и внушительному пластиковому обвесу по периметру кузова. Для нашего рынка готовят версию с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем, системой полного привода с несколькими режимами и классической гидромеханической автоматической коробкой передач – правда, поставки будут вестись от двух разных производителей. В перспективе также возможен запуск дизельной модификации.

Комплектации обещают щедрые: внедорожник должен получить полный набор обогревов, включая руль, сиденья, лобовое стекло и даже форсунки омывателя. Задняя подвеска будет рессорной, что традиционно для рамных моделей, рассчитанных на серьёзные нагрузки.

Sollers S9, по сути, будет полным аналогом китайской модели, но сборку организуют в Ульяновске по полному циклу. Это означает, что на заводе будут не просто сваривать привезённые детали, а штамповать кузовные элементы самостоятельно. Такой подход теоретически должен повысить степень локализации и, возможно, повлиять на конечную цену, хотя точные цифры пока не называются.