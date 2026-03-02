GM отзывает сотни тысяч авто из-за отсутствия инструкции

Автопроизводитель General Motors столкнулся с необычной проблемой, которая привела к отзыву сотен тысяч новых автомобилей. Машины моделей 2025 и 2026 годов покидали заводы без руководств по эксплуатации, что нарушает американские стандарты безопасности FMVSS, требующие предоставления такой документации владельцам. Это касается десятков моделей, включая Chevrolet Equinox, Silverado, Corvette, Tahoe, Traverse, GMC Sierra, Yukon, Buick Enclave и Envision, а также премиальные Cadillac Escalade IQ, Lyriq, CT5, Vistiq, Optiq и электропикапы Hummer EV. Хотя отсутствие бумажного руководства не связано с техническими неполадками, оно может затруднить доступ к информации о функциях безопасности и обслуживании, потенциально повышая риски. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© GM

Для устранения проблемы дилеры планируют отправить владельцам печатные копии инструкций, что является относительно простым решением. Однако масштаб инцидента вызывает вопросы к системам контроля качества и логистики GM, поскольку затрагивает значительное число транспортных средств. Этот случай демонстрирует, как даже незначительный организационный сбой может превратиться в крупную кампанию по отзыву.

В современную эпоху, когда многие руководства доступны в цифровом формате, бумажная версия остаётся обязательной для соответствия нормативным требованиям. Её отсутствие формально считается нарушением, что подчёркивает важность соблюдения всех деталей в производственном процессе. Таким образом, отзыв, хоть и не критичный с технической точки зрения, служит напоминанием о строгих стандартах в автомобильной индустрии.