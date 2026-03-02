В Москве предложили заменить стоянки для такси зонами кратковременной остановки

Ежедневно услугами такси в столице пользуются более 1,66 миллиона москвичей и гостей города. Машина прибывает в среднем за четыре минуты. Депутаты Мосгордумы подняли вопрос, который, по их мнению, должен еще улучшить качество услуг такси. Они предлагают привычные стоянки для машин с шашечками заменить "зонами кратковременной остановки". В чем разница и какая польза от этой замены, выяснил корреспондент "РГ".

Отменить привычные стоянки для таксомотора предложила депутат Сабина Цветкова на "круглом столе", посвященном легковым перевозкам. Действительно, мало кто из пассажиров сейчас ищет в Москве машину на стоянке. Гораздо проще вызвать такси одним касанием через приложение или позвонив по телефону. Между тем на портале дептранса значатся более двух сотен таких стоянок, отмеченных на местах соответствующими знаками. Есть они, к примеру, в районе Манежной площади, на Ленинградском проспекте у театра "Ромэн", на пересечении Молдавской улицы и Рублевского шоссе и в других местах. "С учетом цифровой трансформации отрасли существующая модель перестала отвечать реальным потребностям пассажиров. Водители же используют стоянки такси не для ожидания заказа, а для многочасового отдыха, сна или вовсе оставляют там автомобили, уходя по своим делам, - рассказала Сабина Цветкова. - При этом посадка и высадка из такси, заказанного по приложению, зачастую происходят с нарушением Правил дорожного движения. Надо трансформировать классические места стоянки такси в "зоны кратковременной остановки" для посадки и высадки. Это повысит безопасность легковых перевозок".

Такие места, по ее мнению, можно создать у торговых центров, вокзалов, больниц и, конечно, туристических и культурных объектов. Депутаты дополнили возможные адреса: на улицах Моховой, Волхонке, Тверском бульваре. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила обратиться в столичный департамент транспорта с просьбой проанализировать загрузку стоянок и рассмотреть возможность корректировки подхода к их организации.

У экспертов, опрошенных "РГ", на этот счет разные мнения. Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин советует не рубить с плеча: "Регулировать стоянки надо, но аккуратно. Их наличие позволяет водителю во время работы не только удобно забирать пассажира, но и нормально пообедать. Например, мой вуз находится на Мясницкой улице, парковка тут стоит 800 рублей в час. Если таксист встанет на нее, обед станет для него золотым".

Президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов предложил оставить стоянки, сделав их ограниченными по времени: максимум - 30 минут: "Это позволит ряду таксистов перестать считать, что занятые места - их собственность. Конечно, здорово поставить в центре бесплатно свою желтую машину и пойти гулять с семьей или сладко спать. Но спать на работе нехорошо, а поесть за полчаса можно. Еще одно наше предложение департаменту транспорта касается замены знаков. Мы предлагаем после 22:00 отменить для таксистов действие дорожного знака 3.27, запрещающего остановку и стоянку, заменив его знаком 3.28 - стоянка запрещена. На городском трафике этот никак не скажется, а забирать клиентов возле кафе таксистам будет проще и удобнее".

Зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков напомнил, что организация стоянок для такси - это детище профсоюза: "Мы с 2012 года боролись за них. И власти пошли на это, ввели новый знак, позволяющий парковать машину такси там, где другим запрещено. Считаю, что число стоянок надо даже увеличивать. Работа в такси тяжелая, парковки - это производственная необходимость для сотрудников этой сферы. Пассажиру нужен не уставший водитель, а внимательный". Попков предложил даже развитие имеющихся парковок. Например, поставить на них будки для прохождения предрейсовых онлайн-медосмотров. Это повысит безопасность на дороге, упростит передачу машины сменщикам без заезда в таксопарк. Что касается временных ограничений, заметил он, то непонятно, кто на парковке ее будет отслеживать. Машина может полчаса постоять, отъехать на пять минут и снова встать на полчаса.

В пресс-службе Яндекс.Go отметили, что уже несколько лет в приложении для вызова такси можно "поставить точку" только там, где нет ограничений на остановку машин. Это позволяет избежать штрафов за неправильную стоянку и минимизировать вероятность ДТП. "Что касается стоянок, то они выручают водителя, позволяя бесплатно поставить машину и отдохнуть от дороги, при этом не уезжая далеко, - сообщили в пресс-службе. - С другой стороны многие предпочитают не отвлекаться на отдых во время работы, а брать заказы. Подходить к вопросу нужно точечно, может быть, стоит пересмотреть места организации таких стоянок такси".

Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников отметил, что современный рынок такси в Москве полностью цифровизирован: "Такси - это сервис мобильности, а не формат ожидания на точке. Простои означают потерянный доход водителя и недополученную услугу для пассажира". Идею по созданию в городе удобных краткосрочных зон для посадки и высадки пассажиров такси Павел Сотников поддержал.

Поддержал инициативу депутатов и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Московское такси отвечает самым высоким требованиям безопасности и качества. Проанализируем, нужны ли изменения в правилах стоянки у мест притяжения и объектов культуры. Наша главная задача - обеспечить каждому пассажиру комфорт в пути", - заключил он.