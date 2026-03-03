Ford представил полноприводный E-Transit Custom

Компания Ford обновила свой электрический фургон E-Transit Custom, представив версию с полным приводом, которая обещает улучшенные характеристики для работы в сложных условиях. В отличие от базовых заднеприводных моделей, этот вариант оснащён вторым электромотором на передней оси, что позволяет электронике независимо управлять каждой осью, распределяя тягу в зависимости от сцепления, угла поворота руля и нажатия педали акселератора, с контролем пробуксовки до 50 раз в секунду. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Ford

Доступны три варианта силовой установки: 100 кВт (136 л.с.), 160 кВт (218 л.с.) и до 210 кВт (285 л.с.), причём топ-версия развивает максимальный крутящий момент в 630 Нм. Фургон может буксировать прицеп массой до 2 300 кг и перевозить грузы до 914 кг, что делает его практичным для коммерческого использования.

Ёмкость батареи увеличена до 70 кВт·ч по сравнению с предыдущими 64 кВт·ч, обеспечивая запас хода по циклу WLTP до 342 км для полноприводной модификации и до 373 км для заднеприводной. Быстрая зарядка мощностью до 125 кВт позволяет добавить около 114 км пробега за 10 минут, что сокращает время простоя.

Дополнительный электромотор не только повышает проходимость на снегу и мокрых поверхностях, но и улучшает управляемость, а также увеличивает эффективность рекуперации благодаря торможению обеими осями. Стартовая цена в Европе составляет от 54 800 евро без НДС, что делает этот фургон конкурентоспособным на рынке электрического транспорта.