Audi E7X представлен официально: световые инновации и мощность до 500 кВт

Новый электрический кроссовер AUDI E7X от совместного предприятия SAIC Audi официально представлен в тизерах, демонстрируя акцент на инновационных световых решениях с прямоугольными задними фонарями и уникальной графикой. Модель, развивающая стилистику E5 Sportback, предлагает вертикальные цифровые матричные LED-фары с функциями проекции и взаимодействия, а её габариты — 5049 мм в длину, 2002 мм в ширину и 1708 мм в высоту при колёсной базе 3060 мм — обеспечивают просторный салон и внушительные пропорции. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Для E7X предусмотрены две версии силовой установки: мощностью 300 кВт с крутящим моментом 500 Нм и 500 кВт с 800 Нм. Цены пока не объявлены, но ориентиром служит E5 Sportback, стартующая от 235 900 юаней. Этот кроссовер представляет собой амбициозную попытку SAIC Audi укрепиться в сегменте крупных электрических SUV, сочетая эффектный дизайн с потенциально конкурентными характеристиками.

Успех модели на китайском рынке может зависеть от того, насколько удачно бренд реализует свой «световой» имидж в сочетании с практичными показателями, такими как запас хода и стоимость. E7X, таким образом, позиционируется как значимый шаг в развитии электрического портфолио Audi, ориентированный на потребителей, ценящих технологичность и статус.