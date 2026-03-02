Во Владивостоке начали массово блокировать автомобили хитрых водителей

Владивосток перешел к активной фазе борьбы с нарушителями платных муниципальных парковок. С середины февраля городские власти применяют радикальный метод воздействия на недобросовестных водителей – механические блокираторы колес. Устройства, лишающие транспорт возможности двигаться, уже были установлены на два десятка автомобилей.

Нововведение коснулось тех автовладельцев, которые пытаются обмануть систему, делая свои номера нечитаемыми или вовсе демонтируя их. Теперь такая хитрость не позволяет избежать ответственности, а лишь провоцирует применение более жестких санкций.

Как пояснили в управлении дорог администрации города, процедура блокировки происходит строго по регламенту. Заместитель руководителя городского управления дорог Сергей Ильин рассказал о порядке действий: инспектор, обнаружив автомобиль со скрытыми номерами на платном парковочном пространстве, фиксирует правонарушение и устанавливает на колесо блокиратор. После этого на устройство крепится информация с контактным телефоном Единой дежурной диспетчерской службы.

«Автовладелец может связаться с инспектором и договориться о времени снятия устройства. Съемка блокиратора осуществляется бесплатно, однако автовладельцу необходимо оплатить штраф за нарушение правил пользования платным парковочным пространством», – прокомментировал ситуацию Сергей Ильин.

В мэрии подчеркивают, что попытка самостоятельно избавиться от блокиратора является серьезным преступлением. В администрации предупреждают: демонтаж устройства влечет за собой обвинение в порче муниципального имущества, что уже является уголовно наказуемым деянием. По данным ведомства, за время действия новых правил зафиксировано два случая самовольного снятия блокираторов, материалы по данным фактам уже переданы в полицию для разбирательства.

Напомним, во Владивостоке продолжается борьба с нарушителями ПДД. Уже в скором времени в городе заработают новые камеры фиксации нарушений.