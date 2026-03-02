Какие новые автомобили появились на рынке России в феврале

Последний зимний месяц нельзя назвать богатым на премьеры, но некоторые марки все равно порадовали россиян. "Российская газета" рассказывает о главных новинках рынка автомобилей в РФ.

УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи"

Компания "УАЗ" начала продажи внедорожников 2026 модельного года. Минимальную прибавку с начала года получили автомобили семейства старого грузового ряда (СГР) - от 23 400 до 31 000 рублей.

"Хантер" подорожал на 27 400-32 600 рублей, тогда как флагманские "Патриот" и "Пикап" прибавили 30 600 и 31 000 рублей соответственно.

Наибольший рост цен зафиксирован у линейки "Профи" - до 40 600 рублей.

Базовый УАЗ "Патриот" с механической коробкой передач оценивается в 1 865 600 рублей, УАЗ "Пикап" - в 1 891 000 рублей. Классический "Хантер" стоит от 1 672 400 рублей, версия "Экспедиция" - 1 987 600 рублей.

Jetour T2

В феврале в РФ начались продажи обновленного Jetour T2. В усовершенствованной версии используются иные декоративные элементы (на рейлингах крыши, буксировочных элементах и колесных дисках). В числе других изменений - новая текстура подсветки логотипа на решетке радиатора, обновленные декоративные ручки на капоте, форма накладок петель багажника и прямоугольные накладки на переднем бампере с девятью секциями. Дизайн интерьера практически не изменился.

Под капотом установлен турбомотор объемом 2 литра мощностью 245 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом" 7DCT (для версий Voyage и Expedition) или 8-ступенчатым "автоматом" (для Discovery). Сохранилась система полного привода XWD шестого поколения от BorgWarner. В нашей стране T2 представлен в трех комплектациях: Voyage, Expedition и Discovery. Стоимость кроссовера стартует с отметки в 3 699 000 рублей и доходит до 4 129 000 рублей с учетом скидок и специальных предложений.

Foton Tunland G9

G9 - это рестайлинговая версия модели G7. Главное отличие "девятки" от G7 - новый передок с дизайном в стиле американских пикапов Ford F-серии. Габариты новинки оставляют 5310 мм в длину, 1960 мм в ширину.

В базовую комплектацию вошли система помощи при экстренном торможении, фронтальные подушки, кожаный салон с двумя 12,3-дюймовыми экранами и климат-контролем, 6 динамиков аудиосистемы, амбиентная подсветка и климат-контроль. Под капотом Foton Tunland G9 установлен 2-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с., работающий в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом. Сзади установлен неразрезной мост на рессорах, заявленный дорожный просвет - 210 мм, грузоподъемность - 905 кг.

Новинка отличается от "семерки" также переработанным интерьером с единым блоком из двух экранов на передней панели (по 12,3 дюйма каждый) и расширенным оснащением: две штатные подушки безопасности (плюс - боковые подушки и шторки за доплату), теплый пакет, вентиляция водительского кресла, отделка салона экокожей, климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками, бесключевой доступ и запуск двигателя, камеры кругового обзора, задний парктроник и адаптивный круиз-контроль с набором электронных помощников. Стоимость Foton Tunland G9 для российского рынка - от 3,8 млн рублей.

UMO 5

На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO 5.

Отечественный электрокар является разновидностью Aion Y Plus образца 2025 года. Ключевое отличие от исходника - дверные ручки под естественный хват вместо оригинальных выдвижных. Для электромобиля предложены колеса диаметром 17 или 19 дюймов. В движение электрокар приводит электромотор мощностью 204 л.с., питающийся от батареи на 64 кВт∙ч. ️В ходе испытаний, проведенных в России, было установлено, что на одном заряде UMO 5 способен проехать до 420 км.

В салоне медиасистема с 14,6-дюймовым экраном получила оболочку "Яндекса" со встроенными сервисами компании. Голосовой помощник "Алиса" умеет управлять мультимедийными функциями, навигацией и микроклиматом.

В списке оснащения значатся подогревы всех сидений, руля, ветрового стекла, форсунок омывателя и боковых зеркал, шесть подушек безопасности, однозонный климат-контроль, вентиляция и электропривод кресла водителя, датчики света и дождя, камеры кругового обзора и задний парктроник. Первые 100 экземпляров отгрузят заказчикам в ближайший месяц. Озвучена пока лишь предварительная цена электрокара - 2,5 млн рублей с учетом субсидии в размере 925 тысяч рублей.

Geely Atlas 4х2

В линейке Geely в этом месяце произошло пополнение в виде начальной переднеприводной версии кроссовера Atlas. Речь идет о машине с комбинацией четырехцилиндрового 1,5-литрового мотора, знакомого по Geely Coolray и Geely Cityray, и 7-ступенчатого преселективного "робота". Мотор развивает 147 л.с. и 270 Нм. На ускорение до 100 км/ч у младшей версии уходит 9,7 с, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. Снаряженная масса новинки ниже, чем у 2-литровой версии на 154 кг (1646 против 1800 кг). Водитель может выбирать из четырех предустановленных режимов движения (Eco, Comfort, Sport и Intelligent) в сравнении с шестью у старших модификаций.

Младшая переднеприводная версия предложена в безальтернативной базовой комплектации Luxury 2WD. В оснащение входят шесть подушек безопасности, теплый пакет, отделка салона экокожей, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, датчики дождя и света, аудиосистема с шестью динамиками, система бесключевого доступа и адаптивный круиз-контроль. Колеса - 19-дюймовые. Цены начинаются от 3,45 млн рублей против 3,76 млн рублей за 2-литровые версии.

Volga

В феврале стало известно, что компания "ПЛА", реализующая проект возрожденной Volga, запустит производство на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года (апрель - июнь). Продажи новинок начнутся в третьем квартале - с июля по сентябрь. Официально подтверждено, что в линейку входят три модели: два кроссовера C- и D-сегментов, а также седан сегмента D.

Уже открыт официальный сайт бренда. Заявлено, что автомобили Volga будут адаптированы к российским условиям, в частности, получат полный "зимний пакет", просторный и комфортный салон с качественными материалами отделки, а также продвинутую бортовую электронику.

Проектная мощность арендованного сборочного цеха составляет 110 тысяч машин в год, планируемые объемы производства автомобилей Volga пока не раскрываются.