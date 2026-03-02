Эксперт спрогнозировал уход китайских автокомпаний из РФ

Для полного удовлетворения потребностей российского рынка в новых автомобилях стране не требуется такое большое количество китайских компаний, как сейчас. Об этом в беседе с порталом Motor.ru заявил экс-директор Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев.

"Нашему рынку нужно не 56 автопроизводителей, как сейчас, а максимум 10−12. Они закроют полностью всю потребность по модельному ассортименту", - подчеркнул Мосеев.

Он также отметил, что до тех пор, пока эта оптимизация не произойдет, развитие отечественного автопрома и локализация китайских компаний будут затруднены.

Ранее Мосеев также указывал на основную проблему в отрасли, которой, по его мнению, является небольшой объем производства и зависимость от импортных комплектующих.