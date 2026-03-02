Автовладельцам назвали способ избежать дорогого ремонта

Большинство (33 процента) опрошенных россиян высказались за продажу автомобиля, если его пробег составляет от 100 до 150 тысяч километров. О результатах этого опроса в своем Telegram-канале сообщил глава агентства Сергей Целиков.

Кроме того, 21 процент респондентов заявили, что искать покупателя надо еще до того, как пробег достигнет 100 тысяч километров. Еще 17 процентов полагают, что с продажей не следует спешить, пока одометр не начал показывать 200 тысяч. Для четырех процентов вопрос о реализации своей машины представляется актуальным при пробеге в 50 тысяч километров. За то, чтобы эксплуатировать автомобиль «до упора», высказались 12 процентов.

Комментируя эти данные, Целиков заявил, что согласен с мнением большинства, так как даже при бережном использовании автомобиля после 150 тысяч пробегам объем вложений в автомобиль увеличивается и серьезно растет риск «попасть» на дорогостоящий ремонт.

В январе 2026 года в России продали 27 300 легковых подержанных автомобилей китайского производства, что на 55 процентов превышает результат годичной давности.