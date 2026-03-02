В России идет массовая кампания по переименованию комплектаций автомобилей

В России с 1 марта вступили в силу изменения, связанные с использованием иностранных названий в бизнесе и товарах. В частности, автопроизводители столкнулись с необходимостью переименования названий комплектаций своих машин.

Как отмечает портал Quto.ru, поправки в закон коснулись не только иностранных автомобилей, но и отечественных моделей. Например, базовая версия Lada Iskra теперь называется "Комфорт", а топовая - "Техно".

Аналогичные изменения произошли и на сайте марки "Москвич". Седан под индексом 6 теперь доступен в модификациях "Комфорт", "Бизнес" и "Техно".

Кроссовер Tenet T4 также подвергся переименованию комплектаций. Вместо иностранных Line и Active модель теперь предлагается под названиями "Лайн" и "Актив".

Новые названия вариантов исполнения автомобилей также можно найти на сайтах китайских производителей.

