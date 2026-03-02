Renault против гибридов с малым запасом хода

Генеральный директор Renault Франсуа Прово раскритиковал подключаемые гибриды с небольшим запасом хода на электротяге, заявив, что они подрывают доверие к технологии и не мотивируют владельцев к частой зарядке. Он назвал такие модели «фейковыми PHEV», отметив, что акцент следует переносить на электромобили с увеличителем запаса хода, где ДВС служит лишь для подзарядки батареи в дальних поездках, сохраняя низкие выбросы. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Прово выразил сомнения в достижимости цели Евросоюза по полному переходу на аккумуляторные электромобили к 2035 году, предложив REx-модели как компромиссный вариант. Он подчеркнул, что такие автомобили могут обеспечить гибкость для дальних маршрутов, сохраняя при этом экологические преимущества. Это заявление прозвучало на фоне ужесточения норм Euro 6e-bis и пересмотра методов расчёта реальных выбросов, что может повлиять на стратегии автопроизводителей в Европе.

Renault изучает возможность интеграции двигателя внутреннего сгорания в новую электрическую платформу, которая станет основой для будущих моделей, включая преемника Scenic. Этот шаг отражает стремление компании адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и регуляторов, предлагая решения, которые балансируют между экологичностью и практичностью для потребителей.