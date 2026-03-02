Airbus и Mercedes представили эксклюзивный вертолёт ACH145 за 10 млн долларов

В Сан-Паулу состоялась презентация эксклюзивной версии вертолёта ACH145 Mercedes-Benz Edition, созданной совместно Airbus Corporate Helicopters и Mercedes-Benz для VIP-клиентов, ценящих единый стиль в автомобилях и авиации. Интерьер модели, вдохновлённый Maybach, включает натуральное дерево, металлические элементы и кожаные сиденья с ромбовидной строчкой, предлагая шесть дизайнерских тем и полную индивидуальную настройку. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mercedes

Пятилопастной ACH145 вмещает до восьми пассажиров, развивает крейсерскую скорость 137 узлов (254 км/ч) и может находиться в воздухе около четырёх часов, достигая высоты до 6 096 метров. По сравнению с предыдущей моделью полезная нагрузка увеличена на 150 кг, а уровень шума снижен, что делает его более эффективным и комфортным.

Сотрудничество Mercedes-Benz и Airbus продолжается уже 16 лет, и ранее было построено 26 экземпляров предыдущего поколения ACH145 Mercedes-Benz Style. Ожидаемая стартовая цена новой версии составляет примерно 10 миллионов долларов, укрепляя позиции Airbus в сегменте люксовых корпоративных вертолётов.