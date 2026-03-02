Китайский премиальный кроссовер Rox Adamas получил ОТТС

Премиальный гибрид Rox Adamas получил допуск к продажам в РФ.

© runews24.ru

Китайский премиальный кроссовер Rox Adamas официально сертифицирован для российского рынка — модель получила ОТТС, что открывает дорогу официальным продажам. Новинка представляет собой модернизированную версию гибридного внедорожника Rox 01, уже знакомого российским покупателям.

Он отличается прежде всего штатной пневмоподвеской закрытого типа на азоте, которая позволяет увеличивать дорожный просвет с базовых 210 мм до 272 мм и преодолевать брод глубиной до 75 см.

Внешность автомобиля, разработанная ателье Pininfarina, практически повторяет предшественника, но получила золотистые акценты: три литеры Rox на решетке радиатора и аналогичный декор на колпачках колес и чехле запасного колеса. В салоне – кожа Nappa, доводчики дверей, раздельные кресла второго ряда и отдельный 15,7-дюймовый экран для задних пассажиров. Техническая начинка – последовательный гибрид EREV с 1,5-литровым турбогенератором и двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с., разгоняющими трехтонный внедорожник до сотни за 5,5 секунды.

С весны 2026 года калининградский «Автотор» запустит крупноузловую сборку Rox 01 и Adamas, начиная с машинокомплектов со сварными и окрашенными кузовами. Официальные цены для России пока не объявлены, но в Китае новинка оценивается около 4 млн рублей в эквиваленте. Учитывая стартовый ценник базового Rox 01 от 8,35 млн рублей, премиальный Adamas с пневмой и расширенным оснащением может оказаться существенно дороже.

