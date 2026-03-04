Новый Corvette ZR1X оказался слишком быстрым

Новый Chevrolet Corvette ZR1X 2026 года продемонстрировал впечатляющие характеристики, которые превышают допустимые нормы для серийных автомобилей в рамках программы NHRA Street Legal. Согласно установленным правилам, транспортные средства без дополнительных систем безопасности не могут преодолевать четверть мили менее чем за 9,0 секунды или разгоняться свыше 150 миль в час. Однако тесты, проведённые изданием Car and Driver, показали, что ZR1X завершил дистанцию за 9,2 секунды, достигнув скорости 155 миль в час, причём условия заезда были далеки от идеальных. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Внутренние данные Chevrolet указывают на потенциал модели, способной показать результат в 9,0 секунды с ещё более высокой скоростью. Силовая установка объединяет 5,5-литровый турбированный двигатель V8 и электромотор от версии E-Ray, который развивает 186 лошадиных сил и функционирует до 160 миль в час. Суммарная мощность достигает 1250 л.с., что обеспечивает разгон до 60 миль в час менее чем за две секунды, хотя в тестах было зафиксировано 2,1 секунды.

При массе 1 877 кг автомобиль демонстрирует соотношение 1,5 кг на одну лошадиную силу, что подчёркивает его эффективность. Несмотря на экстремальные показатели, модель остаётся серийной, работает на обычном топливе и сохраняет заводскую гарантию. Таким образом, этот спортивный автомобиль фактически оказался слишком быстрым для участия в любительских дрэг-заездах NHRA, что делает его одним из самых выдающихся представителей своего класса в 2026 году.