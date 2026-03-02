Поставки автомобилей в РФ с Ближнего Востока встали

По информации главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, эскалация конфликта на Ближнем Востоке негативно сказалась на поставках автомобилей в нашу страну.

Уже в январе импорт из ОАЭ в РФ сократился: всего поставили 335 машин. А теперь, на фоне военных действий, поставки и вовсе могут временно прекратиться, отмечает Целиков в своем Telegram-канале.

Тысячи автомобилей, предназначавшихся для России, "зависли" в ОАЭ и Иране, который использовался как транспортный коридор. Как уточняется, автомобили планировали доставить в Россию, но из-за активных боевых действий крупные дилеры и посредники потеряли связь со своими контрагентами в указанных странах.

"В прошлом году из ОАЭ в Россию импортировали 10,5 тысячи легковых автомобилей. В том числе 2,2 тысячи новых и 8,3 тысячи с пробегом. Общий объем ввоза вырос в три раза по сравнению с 2024 годом (3,2 тыс. шт.)", - уточняет эксперт.

Он также проанализировал структуру импорта из ОАЭ. Среди новых автомобилей, ввезенных в прошлом году, наибольшую долю занял американский RAM - 33%. Далее следуют японские Toyota (21%) и Mitsubishi (17%).

В сегменте машин с пробегом более половины (51%) пришлось на Toyota.

В топ-5 также вошли Nissan (19%), Mitsubishi (7%), Honda (4%) и Lexus (4%).

Самыми популярными моделями в 2025 году стали Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Harrier, Nissan Note и Mitsubishi Outlander.