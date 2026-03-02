В Москве продают инкассаторский бронеавтомобиль ГАЗ Охта за 1,5 млн рублей.

В российской столице в продаже появился инкассаторский бронеавтомобиль ГАЗ Охта. Это мелкосерийный проект, созданный под руководством Дмитрия Викторовича Парфенова, конструктора, известного по ряду нестандартных отечественных разработок, включая Комбат.

Экземпляр является полноценно бронированной версией на агрегатной базе ГАЗ. По словам продавца, бронезащита встроена в конструкцию кузова и соответствует классу Б4.

Уточняется, что это не доработанный гражданский автомобиль, а изначально спроектированный броневик с несъемной бронекапсулой.

Машина относится к категории B, заявленная грузоподъемность составляет до 1 тонны. Родной мотор сейчас находится в процессе капремонта. Дополнительно продается двигатель ЗМЗ-410.

Автомобиль позиционируется как эксклюзивный экземпляр для коллекционеров или ценителей редкой специализированной техники. Его стоимость составляет 1,5 млн рублей.

