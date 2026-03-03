Импорт легковушек в РФ резко вырос

Автоэксперт Целиков: импорт легковых автомобилей в феврале вырос на 35% . Объём импорта достиг 46,8 тысячи штук, что превышает показатель февраля прошлого года (35 тысяч). Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

«Ввоз новых легковых автомобилей (до 3 лет) вырос на 29% и составил 20,9 тыс. штук. Импорт подержанных автомобилей (старше 3 лет) увеличился на 40% до 25,9 тыс штук», — говорится в публикации.

Основными поставщиками новых автомобилей остаются Китай (67,2%) и Киргизия (20,5%). Что касается машин с пробегом, то их в феврале ввозили преимущественно из Японии (60,2%), Китая (21,2%), Южной Кореи (7,7%) и других государств.

До этого автоэксперт Целиков сообщил, что после 100 тыс. километров пробега машину пора продать. Кроме того, эксперт считает, что после 150 тысяч километров даже у бережливых владельцев вложения в машину начинают расти, а вероятность дорогого ремонта становится существенно выше. При этом автомобили отличаются друг от друга, и статистика поломок у них своя.

