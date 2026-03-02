Полиэтиленовый пакет на зеркале превратили в инструмент угона

Автоэксперты бьют тревогу: на парковках торговых центров России набирает обороты новая мошенническая схема, при которой обычный полиэтиленовый пакет превращается в инструмент угона.

© За рулем

Об этом предупредили эксперты издания Pravda.Ru.

Злоумышленники накидывают пакет на правое зеркало автомобиля, тем самым создавая для водителя «слепую зону».

Жертва, обнаружив помеху уже в салоне заведенной машины, автоматически выходит, чтобы убрать мусор, разумеется, не заперев двери. В этот миг преступник, находящийся рядом, проникает в авто, чтобы похитить ценные вещи или сам автомобиль, если ключи остались в замке зажигания. Но потеря машины – не самое страшное.

Если вор решается на угон, когда хозяин стоит рядом, ситуация мгновенно перерастает в опасную для жизни. Инстинкты толкают водителей на безнадежные попытки впрыгнуть в салон. Цена такой отчаянной борьбы за имущество – здоровье, а иногда и жизнь.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев подчеркивает, что схема бьет по рефлексам: человек стремится мгновенно устранить помеху, даже не осознавая, что сам открывает дорогу ворам.

Специалисты призывают водителей не поддаваться автоматическим реакциям: если вы заметили пакет на зеркале, сразу не выходите из машины. Лучше отъехать на безопасное расстояние в людное место и только там убрать предмет. Тем самым планы мошенников будут сорваны.