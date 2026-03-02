Модель Haval победила в рейтинге продаж среди кроссоверов

Автостат: Haval Jolion вернул себе звание самого продаваемого кроссовера в России. С 23 февраля по 1 марта 2026 года в России продали 1231 новый автомобиль. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».

«На второе место в этом рейтинге опустился отечественный кроссовер TENET T7, который лидировал на протяжении последних трех недель (с 6-й по 8-ю). Его результат на 9-й неделе составил 1 187 реализованных экземпляров. Замкнул тройку лидеров рынка в сегменте SUV российский внедорожник Lada Niva Travel (1 112 шт.)», — говорится в публикации.

Продажи остальных кроссоверов и внедорожников за отчётный период не превысили тысячи экземпляров. В десятку также вошли Tenet T4, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Haval F7, LADA Niva Legend и Solaris HC.

